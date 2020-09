Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Joe Biden attendu jeudi à Kenosha Reuters • 02/09/2020 à 17:57









WILMINGTON, Delaware, 2 septembre (Reuters) - L'équipe de campagne de Joe Biden, candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine du 3 novembre, annonce qu'il se rendra jeudi à Kenosha, ville du Wisconsin où un Afro-Américain a été grièvement blessé le 23 août par la police, ce qui a donné lieu à des manifestations parfois violentes. Donald Trump, qui a axé sa campagne sur le maintien de l'ordre, s'y est rendu mardi pour exprimer son soutien aux forces de police. (Jarrett Renshaw, version française Jean-Philippe Lefief)

