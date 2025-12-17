 Aller au contenu principal
Joby veut doubler sa production aux États-Unis, alors que les taxis aériens prennent de l'ampleur
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 15:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Joby Aviation JOBY.N a annoncé mercredi qu'il allait doubler sa capacité de production aux États-Unis, le fabricant d'avions électriques cherchant à tirer parti de la demande de taxis aériens.

Les régulateurs et les acteurs de l'industrie ont accéléré leurs efforts pour que les avions électriques à décollage et atterrissage verticaux deviennent des moyens de transport courants afin de réduire les embouteillages dans les villes.

Joby souhaite faire passer sa capacité de production de deux à quatre avions par mois en 2027 et embauchera davantage d'employés pour soutenir les opérations de fabrication 24 heures sur 24 sur son site californien.

"Nous sommes convaincus que le moment est venu d'investir dans les équipements, les installations et le personnel nécessaires pour accélérer la production", a déclaré JoeBen Bevirt, directeur général de Joby.

Joby avait annoncé en août qu'elle allait acquérir l'activité passagers de la société de covoiturage par hélicoptère Blade Air Mobility BLDE.O pour un montant pouvant aller jusqu'à 125 millions de dollars, afin d'accélérer le déploiement de taxis aériens électriques pour les services commerciaux de transport de passagers.

En mai, Toyota Motor Corp 7203.T a investi 250 millions de dollars dans Joby pour l'aider à augmenter sa production.

