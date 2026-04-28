Joby effectue ses premiers essais de vol en taxi aérien de point à point à New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Shepardson

Joby Aviation JOBY.N mène actuellement une semaine d'essais pour les premiers vols de démonstration d'aérotaxis point à point à New York, alors que la société est sur le point d'obtenir l'autorisation du gouvernement pour déployer des aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux à usage commercial.

Les essais de cette semaine sur ces appareils, appelés eVTOL, s'inscrivent dans le cadre d'un programme pilote annoncé en septembre par l'Administration fédérale de l'aviation (FAA).

Un appareil Joby a décollé lundi de l'aéroport JFK de New York et a atterri sur le réseau d'héliports existant de la ville, notamment le Downtown Skyport, ainsi que les héliports de la 30e rue Ouest et de la 34e rue Est dans le quartier de Midtown. D'autres essais sont prévus tout au long de la semaine.

Les entreprises de taxis aériens se livrent à une course effrénée pour obtenir les autorisations nécessaires et commercialiser des appareils de taxis aériens afin de répondre à la demande croissante en matière de transport urbain plus rapide et plus durable. Elles vantent les mérites des eVTOL, capables de décoller et d'atterrir à la verticale pour transporter des voyageurs vers les aéroports ou pour de courts trajets en ville, leur permettant ainsi d'échapper aux embouteillages.

La société vise à relier Lower Manhattan et Midtown à l'aéroport JFK en moins de 10 minutes, pour un trajet qui pourrait prendre plus d'une heure en raison des embouteillages new-yorkais.

Joby a déclaré qu'elle continuait à progresser dans les dernières étapes de la certification de la FAA après le récent vol de son premier appareil conforme, une étape nécessaire avant que les pilotes de la FAA puissent effectuer des essais supplémentaires.

“S'appuyant sur une série de démonstrations pilotées dans la région de la baie de San Francisco, la campagne new-yorkaise place l'appareil sur de véritables routes aériennes et dans des environnements réels au sein de l'une des villes les plus dynamiques au monde, démontrant ainsi les performances acoustiques et les indicateurs de performance essentiels pour ouvrir le marché du covoiturage aérien urbain”, a déclaré Joby.

Le président Donald Trump a ordonné la création du programme en juin par un décret. Un certain nombre d’autres pays, dont l’Inde, la Chine et les Émirats arabes unis, s’efforcent d’accélérer le déploiement des eVTOL, qui pourraient commencer à transporter des passagers payants dès la fin de cette année.

En 2022, Delta Air Lines DAL.N a investi 60 millions de dollars et acquis une petite participation dans un partenariat qui visera à terme à proposer aux passagers un service de taxi aérien vers et depuis les aéroports de New York et de Los Angeles.