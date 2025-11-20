 Aller au contenu principal
Joby Aviation poursuit Archer, son rival dans le secteur des taxis aériens, au sujet de secrets commerciaux
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 23:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Blake Brittain

La société de taxis aériens électriques Joby Aviation JOBY.N a poursuivi sa rivale Archer Aviation ACHR.N devant le tribunal de l'État de Californie pour avoir prétendument volé ses secrets commerciaux, selon une plainte rendue publique jeudi.

Joby a déclaré dans la plainte , déposée mercredi devant le tribunal d'État de Santa Cruz, en Californie, qu'Archer a embauché un employé de Joby qui a transmis à Archer des informations confidentielles sur ses stratégies commerciales, les conditions de son partenariat et les spécifications de ses avions.

L'employé, George Kivork, et les porte-parole d'Archer n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Un porte-parole de Joby s'est refusé à tout autre commentaire que le texte de la plainte.

Les entreprises d'avions électriques à décollage et atterrissage verticaux telles que Joby et Archer font la course pour mettre leurs véhicules sur le marché, afin de répondre à la demande de transports urbains plus rapides et plus durables.

Joby, basée à Santa Cruz, en Californie, est soutenue par Toyota 7203.T et a déclaré en septembre qu'elle prévoit d'offrir des services d'hélicoptères et d'hydravions à l'application de covoiturage d'Uber UBER.N dès l'année prochaine.

Selon la plainte de Joby, Kivork, qui dirigeait l'équipe chargée des politiques nationales et locales, a quitté l'entreprise pour Archer, basé à San Jose, en Californie, après son dernier jour de travail en juillet.

Joby allègue qu'Archer a abusé de ses secrets commerciaux lors d'une tentative, en août, de saper le contrat de Joby avec un promoteur immobilier. Le promoteur a dit à Joby qu'Archer connaissait des détails confidentiels de l'accord et que Kivork avait dû les partager avec son nouvel employeur, selon la plainte.

Selon la plainte, Joby a appris, à la suite d'une enquête judiciaire, que Kivork avait envoyé des dizaines de fichiers de Joby sur un compte de messagerie personnel et modifié les autorisations de sécurité pour des centaines d'autres fichiers afin qu'il puisse y accéder après son départ.

Joby a demandé un montant non précisé de dommages-intérêts et une ordonnance du tribunal interdisant à Archer d'utiliser ses secrets commerciaux à mauvais escient.

Archer a réglé plaintes distinctes concernant des secrets commerciaux déposées par la filiale de taxis aériens Wisk de Boeing BA.N en 2023.

