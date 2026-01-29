Joby Aviation plonge après la vente d'actions et d'obligations convertibles pour un montant de 1,2 milliard de dollars

29 janvier - ** Les actions du fabricant de taxis aériens électriques Joby Aviation JOBY.N ont chuté de 15,5 % à 11,30 $, à leur plus bas niveau depuis plus de six mois, après une levée de fonds de 1,2 milliard de dollars

** Les actions de JOBY enregistrent la plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis juillet 2023 ** JOBY, basée à Santa Cruz, en Californie, a annoncé la fixation du prix d'offres publiques de 600 millions de dollars d'obligations convertibles à 0,75% (OC) à échéance 2032 et d'environ 52,9 millions d'actions à 11,35 dollars pour un produit brut de 600 millions de dollars ** La taille combinée des offres simultanées est passée d'un milliard de dollars

** Le prix de l'offre d'actions représente une décote de 15,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le prix de conversion initial des obligations convertibles a été fixé à 14,19 dollars, soit 25 % de plus que le prix de l'offre d'actions

** Morgan Stanley a emprunté ~5,3 millions d'actions à des tiers pour faciliter les transactions de couverture delta de certains investisseurs en OC

** La société a l'intention d'utiliser le produit net des offres pour financer les efforts de certification et de fabrication, pour préparer les opérations commerciales et à des fins générales, et pour financer le coût des transactions d'achat plafonné

** Morgan Stanley, Allen & Co et BofA sont les co-responsables de l'offre d'actions; Goldman Sachs rejoint le trio en tant que co-responsable de l'offre d'OC

** Jusqu'à la clôture de mercredi, les actions ont gagné 60% au cours de l'année écoulée

** La note moyenne des 11 analystes est "hold"; PT médian 12,50 $, selon les données de LSEG