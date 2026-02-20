 Aller au contenu principal
L'entraîneur de Saint-Étienne écope d'une grosse suspension après ses propos insultants
20/02/2026 à 20:40

C’est pas jojo-seph tout ça. Démis de ses fonctions début février après avoir tenu des propos insultants, Sébastien Joseph connaît désormais sa peine. L’entraîneur des féminines de Saint-Étienne écope de 14 matchs de suspension , indique le site Evect , spécialisé dans l’actu des Verts. Lors du derby perdu contre l’OL Lyonnes (0-4), il avait durement insulté l’arbitre. Jean-Marc Barsotti, président de l’Association, est suspendu deux mois.

Un maintien à aller chercher

Alors que son contrat s’expirait en 2027, le coach de 46 piges manquera pour sûr les sept dernières journées de Championnat. Il va désormais attendre la décision de son club concernant l’issue de sa mise à pied. Tom Bouvier, son adjoint, assure pour le moment l’intérim chez les avant-dernières d’Arkema Première Ligue.…

UL pour SOFOOT.com

