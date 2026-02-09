JO 2026-Les sportifs américains revendiquent leur liberté d'expression face à Trump

par Karolos Grohmann et Lisa Richwine

Les sportifs américains ont le droit de dire ce qu'ils pensent, a déclaré lundi la double championne olympique et snowboardeuse américaine Chloe Kim, alors que les remous politiques aux Etats-Unis se sont invités dans les Alpes italiennes.

Donald Trump a qualifié dimanche Hunter Hess de "vrai loser" après que le skieur américain a déclaré qu'il était "un peu dur" de représenter les Etats-Unis aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, en référence à la situation politique aux Etats-Unis.

"Si c'est le cas, il n'aurait pas dû concourir pour intégrer l'équipe, c'est dommage qu'il en fasse partie. Très dur de soutenir quelqu'un comme ça. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

Cet échange a relancé le débat sur la place des sportifs et l'expression de leur point de vue, alors que les tensions politiques aux Etats-Unis se sont exportées en Italie, notamment en raison de la présence de membres de l'ICE, la police de l'immigration aux Etats-Unis, sur le sol italien durant la quinzaine olympique.

Les agents de l'ICE et de la police des frontières sont vivement critiqués aux Etats-Unis pour leur application brutale de la politique de répression de l'immigration de Donald Trump. Deux personnes, Renee Nicole Good et Alex Pretti, ont été tuées en janvier par des tirs d'agents fédéraux en marge de manifestations à Minneapolis, dans le nord des Etats-Unis.

"Je suis vraiment fière de représenter les Etats-Unis", a déclaré Chloe Kim, deux titres olympiques en snowboard half-pipe, lors d'une conférence de presse de l'équipe américaine de snowboard à Livigno.

"Les Etats-Unis m'ont donné à moi et à ma famille tellement d'opportunités. Mais je pense aussi que nous sommes autorisés à exprimer nos opinions sur ce qu'il se passe. Et je pense que nous devons agir avec amour et compassion et j'aimerais en voir un peu plus", a déclaré l'athlète, dont les parents sont originaires de Corée du Sud.

Sa coéquipière Maddie Mastro a abondé dans son sens, jugeant que les sportifs ne devaient pas rester muets.

"Je suis aussi triste à cause de ce qu'il se passe à la maison", a-t-elle déclaré.

"C'est vraiment dur et je pense que l'on ne peut pas fermer les yeux face à cela. Mais en même temps, je représente un pays qui possède les mêmes valeurs de gentillesse et de compassion que moi, et nous nous unissons face à l'injustice."

La star du ski freestyle Eileen Gu, qui représente la Chine mais est née aux Etats-Unis, a fait part de sa "sympathie" pour Hunter Hess, ajoutant que cela ressemblait à "une guerre médiatique ingagnable", lui conseillant de se concentrer sur ses épreuves.

Le vice-président américain JD Vance, qui représentait les Etats-Unis à la cérémonie d'ouverture vendredi à Milan, a été hué quand son visage est apparu brièvement sur les écrans géants du stade San Siro.

MESSAGES DE MENACES

Gus Kenworthy, qui a autrefois représenté les Etats-Unis lors d'éditions précédentes mais qui concourt désormais sous les couleurs britanniques, a reçu des menaces par messages après avoir écrit un slogan anti-ICE dans la neige, visiblement à l'aide de son urine, à l'attention de ses 1,2 million d'abonnés sur Instagram.

"Des gens m'ont dit de me tuer, m'ont menacé, ont souhaité que je me brise le genou ou ma nuque pendant mon épreuve, m'insultant. Je veux juste rappeler à tout le monde que l'on peut aimer les Etats-Unis et être fier d'être Américain."

"Je ne soutiens pas ICE et je pense qu'ils sont absolument diaboliques, affreux et terrifiants", a-t-il ajouté.

Le Comité olympique et paralympique américain (USOPC) a déclaré surveiller les réseaux sociaux et supprimer les contenus lorsque c'est possible, sans mentionner un sportif en particulier.

"Aucun athlète ne devrait avoir à faire face à cela seul", a déclaré l'USOPC dans un communiqué.

"L'USOPC se tient fermement derrière les athlètes de Team USA et reste engagé pour leur bien-être et leur sécurité, sur et en dehors des terrains."

(Ossian Shine à Milan, avec Marleen Kasebier, Karolos Grohmann, Lisa Richwine et Giulia Segreti; version française Zhifan Liu)