Affaire Epstein : Franck Ribéry va porter plainte
information fournie par So Foot 10/02/2026 à 17:43

Affaire Epstein : Franck Ribéry va porter plainte

Affaire Epstein : Franck Ribéry va porter plainte

L’entourage de Franck Ribéry a décidé de hausser le ton suite aux informations diffusées concernant l’apparition de son nom dans les dossiers de Jeffrey Epstein. Une grande partie des documents de ce financier, coupable de crimes sexuels et inculpé pour incitation à la prostitution d’une mineure , sont libres d’accès depuis ce mois de février. Le nom de l’ex-international français y apparaît six fois, dont une fois dans un document anonymisé datant de 2019 qui a suscité un vif intérêt.

Pour autant, l’ancienne star du Bayern Munich est mentionnée sans qu’aucune déclaration corroborée, fait établi, ni aucune accusation judiciaire ne soit connue à son encontre.…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
