Jim Norris quitte Vanguard

(NEWSManagers.com) - Jim Norris va partir à la retraite et quitter Vanguard à la fin de cette année. Il y travaille depuis 33 ans et était dernièrement responsable de l' activité internationale. Il sera remplacé par Chris McIsaac, l' actuel responsable de la division projets et développement de la société de gestion américaine.

Dans le cadre de cette transition planifiée de longue date, Chris McIsaac a travaillé avec Jim Norris pendant toute cette année sur la stratégie internationale de la société. Le nouveau responsable de l' international s' installera à Londres, où se trouve le siège européen de Vanguard, courant décembre.

Jim Norris pilotait l' expansion internationale de Vanguard depuis 12 ans. La société de gestion compte désormais 15 bureaux dans le monde et ses encours sous gestion hors Etats-Unis s' élèvent à 460 milliards de dollars, sur un total de 6.300 milliards de dollars.

Karin Risi, l' actuelle responsable du groupe U.S. Retail Investor, reprendra les responsabilités de Chris McIsaac. Elle sera à son tour remplacée par Matt Benchener, le responsable des services et opérations pour la clientèle retail.