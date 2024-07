Jim Leaviss quitte M&G Investments, Andrew Chorlton le remplace

Un grand nom de la gestion obligataire se retire. Jim Leaviss, directeur des investissements en obligations de M&G Investments , a pris la décision de quitter la société à l’automne pour se consacrer à ses projets personnels dans le domaine universitaire, selon un communiqué de M&G Investments. Jim Leaviss a développé pendant 27 ans la plateforme obligataire de la société de gestion britannique, qui gère 160 milliards d’euros d’encours sur la classe d’actifs. Il a aussi lancé le blog Bond Vigilantes en 2006, sur lequel les opinions sur l’environnement de la classe d’actifs obligataires de l'équipe de M&G sont partagées.

M&G Investments est allé chercher son successeur, Andrew Chorlton, chez Schroders où il occupe depuis 2020 le poste de directeur des fonds obligataires et où il siège au sein du comité de direction. Il rejoindra M&G Investments dans le courant de l’année et sera rattaché au directeur général Joseph Pinto. Andrew Chorlton a également exercé en tant que gérant de portefeuille chez Axa Investment Managers, STW Fixed Income Management et Citibank.

Adrien Paredes-Vanheule