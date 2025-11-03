 Aller au contenu principal
Jim Currier choisi pour le poste de CEO d'Honeywell Aerospace
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 14:10

Honeywell fait part de la nomination de Jim Currier au poste de CEO d'Honeywell Aerospace, qui deviendra une société indépendante cotée en bourse à la suite de sa scission qui doit être finalisée au second semestre 2026.

Il annonce également que Craig Arnold a été choisi pour la présidence du conseil d'administration d'Honeywell Aerospace, à l'issue de cette scission. Dans l'intervalle, il siégera au conseil d'administration d'Honeywell avec effet immédiat.

Jim Currier occupe le poste de CEO de Honeywell Aerospace Technologies depuis 2023. 'Sous sa direction, l'activité a renforcé sa position de fournisseur de premier plan dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense', souligne le groupe industriel.

Plus récemment, Craig Arnold a occupé le poste de président du conseil et CEO d'Eaton Corporation, après avoir passé plus de deux décennies chez GE, où il a exercé des fonctions de direction internationale dans plusieurs activités.

