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JFrog en forte hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires au troisième trimestre
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 16:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** L'action du fabricant d'outils logiciels JFrog FROG.O progresse de 29,8 % à 96,8 dollars

** La société, basée à Sunnyvale, en Californie, annonce un bénéfice par action de 32 cents au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 23 cents, selon les données compilées par LSEG

** Elle annonce un chiffre d'affaires de 179,2 millions de dollars au troisième trimestre, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 165,9 millions de dollars

** La société indique que la forte demande pour ses offres cloud a entraîné une hausse de 60 % en glissement annuel du chiffre d’affaires lié au cloud, qui a représenté 57 % du chiffre d’affaires total

** La croissance ne semble pas ralentir, les obligations de performance restantes ayant augmenté de 60 % et le nombre de clients générant plus d’un million de dollars de chiffre d’affaires récurrent annuel ayant progressé de 58 %, selon la société de courtage BTIG

** 23 des 25 sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou supérieure, et 2 la recommandation "conserver"; le cours cible médian s'établit à 115 dollars – données LSEG

** En tenant compte des fluctuations intrajournalières, le titre affiche une hausse de 55,1 % depuis le début de l’année

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