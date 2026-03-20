Jeux vidéo: Ubisoft coupe dans sa filiale américaine Red Storm Entertainment

information fournie par Boursorama avec AFP • 20/03/2026 à 08:07

( AFP / PASCAL GUYOT )

Le géant français des jeux vidéo Ubisoft va mettre fin à l'activité de développement de jeux dans sa filiale américaine Red Storm Entertainment, et 105 postes sont concernés, a-t-on appris jeudi d'une source interne à Ubisoft, confirmant une information du média spécialisé GamesIndustry.

Cette mesure a été décidée dans le cadre du plan de réduction des coûts d'Ubisoft, empêtré dans des difficultés financières et actuellement en pleine réorganisation, a-t-on ajouté de même source.

Red Storm Entertainment continuera toutefois à exister, mais ne développera plus de jeux. Par le passé, le studio américain a essentiellement développé des jeux basés sur l'univers de l'écrivain Tom Clancy (comme Ghost Recon, Rainbow Six ou Splinter Cell), qui l'avait cofondé en 1996.

Face à un marché plus sélectif et concurrentiel, Ubisoft, qui est l'éditeur des jeux "Assassin's Creed", "Just Dance" ou encore "Far Cry", va adopter en avril un nouveau modèle opérationnel pour se relancer.

Il s'articule autour de cinq "maisons de création" réunissant une partie de ses studios dans le monde, tandis que l'autre moitié apportera son soutien et son expertise aux différents projets au travers d'un réseau mondial partagé.

Cette réorganisation s'accompagne également d'un nouveau plan de réduction des coûts d'au moins 200 millions d'euros sur deux ans.

Soumis à plusieurs plans d'économies depuis 2023, Ubisoft a fermé plusieurs de ses studios à l'étranger, notamment à San Francisco (États-Unis), Osaka (Japon), Leamington (Royaume-Uni), Stockholm (Suède) et Halifax (Canada).

Il a également mené des restructurations au sein de studios à Abu Dhabi, en Finlande ou encore en Suède.

Le numéro 1 français, qui compte environ 17.000 salariés dans le monde, s'est séparé de plus de 3.000 employés ces dernières années.