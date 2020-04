Jeux vidéo: quelles actions jouer pendant le confinement?

(© E. Perry/Flickr)

Le secteur des jeux vidéo résiste bien au covid-19. Certains acteurs en profitent même. Voici nos conseils sur cinq valeurs françaises.

L'un des secteurs les plus en vue en pleine crise du covid-19 est celui des jeux vidéo. Plus d'un tiers de la population mondiale est confinée et cherche à se divertir. Une aubaine pour les entreprises spécialisées dans ce domaine, parmi lesquels figurent les sociétés de gaming.

Le bureau d'études Facteus a constaté un bond de 50% des dépenses des joueurs durant la semaine du 25 mars aux États-Unis. Et la plateforme de jeux en ligne Steam, leader mondial, a battu son record historique de fréquentation le 29 mars, avec 7,25 millions d'utilisateurs!

Le marché global des jeux vidéos était déjà florissant avant la crise sanitaire: selon le bureau d'études Edison, il a crû de 7,2% l'an dernier, à 148,8 milliards de dollars. Sa croissance annuelle moyenne entre 2019 et 2022 est estimée à 8,4%.

Les entreprises de jeux vidéo ont un autre avantage: la majorité de leurs employés sont à l'aise avec le travail à distance et les outils informatiques. Certes, elles ne sont pas immunisées face à la crise. Le développement et le lancement commercial de nouveaux jeux pourrait être ralenti, les ventes des titres «physiques» (par opposition aux jeux téléchargeables ou jouables sur Internet) risquent de pâtir de la fermeture des commerces, et une récession durable pourrait contraindre des acheteurs potentiels à limiter leurs dépenses en matière de divertissement.

Il est