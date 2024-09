Jeux vidéo : les monnaies virtuelles cibles d'associations de consommateurs

Le Bureau européen des unions de consommateurs juge que cette évolution est d'autant plus préoccupante que l'utilisation des monnaies virtuelles dépasse le secteur des jeux vidéo. " Elles sont également utilisées aujourd'hui par un nombre croissant d'acteurs en ligne, tels que les plateformes de médias sociaux (par exemple TikTok, Twitch) et les marchés en ligne (par exemple Amazon) ".

Cette fédération regroupant des associations européennes de consommateurs considère que les monnaies virtuelles sont essentiellement utilisées pour " dissocier les consommateurs de la valeur réelle de leurs dépenses dans le jeu ". " Nous estimons donc que les commerçants concernés ne fournissent pas aux consommateurs - et en particulier aux enfants - des environnements en ligne sûrs et pleinement conformes aux règles de l'UE en matière de consommation " ajoute-t-elle.

(AOF) - Le Bureau européen des unions de consommateurs accuse des sociétés de jeux vidéo de plusieurs pratiques commerciales déloyales. Les entreprises mises en cause comprennent Activision Blizzard, Electronic Arts, Epic Games, Mojang Studios, Roblox Corporation, Supercell et Ubisoft. Le Bureau rappelle qu’au cours de ces dernières années, ces sociétés ont adopté des modèles commerciaux reposant en grande partie sur les achats dans le jeu effectués au moyen de monnaies virtuelles achetées en euros ou dans d'autres monnaies locales.

