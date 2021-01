Jeux vidéo : faut-il acheter Bigben, Nacon ou Focus en Bourse ?

Alors qu'un troisième confinement se profile, les dirigeants se montrent optimistes. (© E. Perry/Flickr)

Les derniers résultats financiers de Bigben, Nacon et Focus Home sont de bonne facture. Mais quelle action privilégier ?

La crise sanitaire a relativement épargné les éditeurs de jeux vidéo.

Au premier semestre de son exercice qui s'achèvera le 31 mars prochain, les ventes de Focus Home ont bondi de 30%, à 103,6 millions d'euros. Sa marge opérationnelle est passée de 17 à 18% du chiffre d'affaires.

Des performances tirées par Nacon

Le reconfinement et les autres restrictions sanitaires ont néanmoins fait reculer ses ventes de 3% au troisième trimestre, à 37,8 millions.

De même, le chiffre d'affaires de Bigben a progressé de seulement 2,3% entre octobre et décembre, à 87,3 millions d'euros, ramenant le taux de croissance à 5% sur les neuf premiers mois de l'exercice fiscal.

Ces performances sont une fois de plus dues à sa filiale Nacon, spécialisée dans le gaming (jeux et accessoires) : ses ventes ont crû de 20,3% au troisième trimestre, à 48,6 millions, alors que l'activité audio et télécoms, logée chez Bigben, a reculé de 13,9%, à 38,7 millions.

Malgré les nouvelles craintes sur la pandémie et le report de trois lancements de jeux chez Focus Home et d'un jeu chez Bigben-Nacon, les dirigeants se montrent optimistes.

Écart de valorisation

Pour la deuxième fois, Focus Home a relevé sa prévision de chiffre d'affaires pour 2020/2021 à une fourchette de 150 à 160 millions d'euros (contre 130 à