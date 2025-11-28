Hansi Flick attend une réaction de sa star
Un entraîneur a beau devoir protéger ses joueurs, il peut rester lucide.
Hansi Flick, par exemple, a bien noté que Lamine Yamal avait raté son match contre Chelsea à l’occasion de la lourde défaite de Barcelone subie lors de la cinquième journée de Ligue des champions. Mais au lieu de tomber facilement sur sa star, le coach catalan a préféré l’encourager … sans pour autant oublier que Marc Cucurella l’avait mis dans sa poche, comme l’a indiqué Robert Sanchez.…
