Hansi Flick attend une réaction de sa star
information fournie par So Foot 28/11/2025 à 21:05

Hansi Flick attend une réaction de sa star

Hansi Flick attend une réaction de sa star

Un entraîneur a beau devoir protéger ses joueurs, il peut rester lucide.

Hansi Flick, par exemple, a bien noté que Lamine Yamal avait raté son match contre Chelsea à l’occasion de la lourde défaite de Barcelone subie lors de la cinquième journée de Ligue des champions. Mais au lieu de tomber facilement sur sa star, le coach catalan a préféré l’encourager … sans pour autant oublier que Marc Cucurella l’avait mis dans sa poche, comme l’a indiqué Robert Sanchez.…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
