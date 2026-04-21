Jeux: le chiffre d'affaires de FDJ United en baisse de 3,2%, pénalisé par la fiscalité

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

FDJ United, nouveau nom de la Française des Jeux, a enregistré un chiffre d'affaire en baisse de 3,2% au premier trimestre 2026, affecté par la hausse de la fiscalité, et a revu ses prévisions à la baisse.

Entre janvier et mars, son chiffre d'affaires s'établit à 895 millions d'euros et le produit brut des jeux (PJB, c'est-à-dire les mises des joueurs moins leurs gains), en hausse de 1%, à 2,17 milliards d'euros.

"Compte tenu de la performance du premier trimestre", FDJ United prévoit pour l'année 2026 "une légère progression du PBJ et un léger recul du chiffre d’affaires, avec un impact de près de 90 millions d'euros lié à la fiscalité additionnelle sur les jeux", selon le communiqué.

Le groupe s'attend aussi pour 2026 à une "marge d'Ebitda (excédent brut d'exploitation, un indicateur de rentabilité, NDLR) courant comprise entre 23% et 24%" (contre 24,5% en 2025).

Il tablait précédemment sur une légère croissance du chiffre d’affaires, avec un taux de marge d'Ebitda courant stable à 24,5 %.

"Dans un contexte toujours marqué par l'impact des hausses de fiscalité et par le durcissement de certaines régulations des jeux d'argent et de hasard, le groupe renforce ses efforts en matière d'efficacité opérationnelle, de synergies et de discipline financière, avec l'objectif de renouer dès le second semestre avec une croissance durable", déclare la PDG Stéphane Pallez citée dans le communiqué.

Dans le détail, de janvier à mars, le chiffre d'affaires de la loterie et des paris sportifs en réseau en France recule de 2,1% sur un an à 627 millions "après impact de 15 millions d'euros lié à la fiscalité sur les jeux".

Le chiffre d'affaires de la branche paris et jeux en ligne chute de 7,7% à 213 millions d'euros, "après impact de 9 millions d'euros lié à la fiscalité sur les jeux" en France mais aussi aux Pays-Bas et en Roumanie. Au Royaume-Uni, "la situation reste difficile", selon la FDJ United qui ne détaille pas mais souligne un plongeon de 24,1% du chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires de la loterie internationale progresse de 7% à 41 millions d'euros, bénéficiant d'une base de comparaison favorable puisqu'au premier trimestre 2025 "l'activité de Premier Lotteries Ireland avait été pénalisée par des éléments non récurrents, en particulier un nombre exceptionnel de grands gagnants Lotto".