Jeu vidéo: revirement stratégique chez Microsoft, qui promet des titres exclusifs à ses consoles

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Microsoft a annoncé dimanche que deux de ses futurs blockbusters sortiront uniquement sur ses consoles XBOX, marquant un nouveau revirement stratégique pour la marque qui fête ses 25 ans dans le jeu vidéo cette année mais peine à vendre ses machines.

Au cours d'une présentation en ligne à l'occasion du Summer Game Fest, rendez-vous annuel des éditeurs à Los Angeles, le groupe américain a indiqué que "Gears of War E-Day", prévu le 6 octobre, et "Clockwork Revolution", attendu en 2027, n'auront pas d'autre version sur console que celles réservées aux XBOX. Ces titres sont toutefois également attendus sur PC.

"Il ne s'agit pas d'exclusivités temporaires", ce qui signifie que ces titres n'arriveront pas sur d'autres consoles dans un second temps, a précisé Microsoft dans un billet de blog, soulignant que cette décision s'inscrit "dans le cadre de (sa) stratégie visant au retour de XBOX".

Largement distancé en termes de ventes de consoles par son concurrent Sony et sa PlayStation 5, Microsoft a remanié en février la direction de sa branche dédiée au jeu vidéo pour lui donner un nouveau souffle, alors qu'elle représentait environ 8% de son chiffre d'affaires en 2025.

Sous l'impulsion de son ancien patron Phil Spencer, Microsoft avait commencé à porter sur les consoles de ses rivaux certains jeux issus de ses studios, dans le but de rentabiliser des coûts de développement de plus en plus élevés.

"Indiana Jones et le Cercle Ancien", "Starfield" ou encore le futur remake du premier opus de sa série phare "Halo", prévu le 28 juillet, ont ainsi connu une version Playstation 5.

"Les jeux déjà annoncés pour une sortie multiplateforme resteront fidèles à ce calendrier", indique le groupe, désormais piloté par Asha Sharma, ancienne cheffe de la division du groupe consacrée à l'intégration de l'IA dans les produits Microsoft.

Dans le cadre de ce nouveau positionnement stratégique, Microsoft avait annoncé en avril une baisse significative du prix de son service d'abonnement XBOX Game Pass, dont le catalogue n'inclura plus les nouvelles éditions de sa série phare Call of Duty dès leur sortie mais au bout d'un an. Le prochain opus de la saga, "Modern Warfare 4", est prévu pour le 23 octobre.

XBOX, qui a annoncé en mars le nom de code de sa prochaine machine, Projet Helix, a en outre dévoilé dimanche de nouvelles images de certains titres très attendus comme "Fable", attendu pour le 23 février 2027.

Un nouveau jeu vidéo "Spyro", petit dragon mauve très populaire sur la première PlayStation au tournant des années 2000, a également été annoncé pour le printemps 2027.