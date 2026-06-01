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JetBlue revoit à la hausse ses prévisions concernant les coûts de carburant ; le cours de l'action chute
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 14:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juin - ** L'action de la compagnie aérienne américaine JetBlue JBLU.O a reculé de près de 2% à 5,36 dollars lors d'une séance d'avant-ouverture agitée

** La compagnie revoit à la hausse ses prévisions de coûts de carburant pour le deuxième trimestre, en raison des perturbations provoquées par la fermeture du détroit d'Ormuz, qui font grimper les prix du kérosène dans l'ensemble du secteur aérien mondial

** Elle table désormais sur un coût du carburant compris entre 4,26 et 4,36 dollars le gallon, contre une prévision antérieure de 4,13 à 4,28 dollars

** La compagnie aérienne relève ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires par siège-mille disponible à une fourchette comprise entre 9% et 12%, contre la fourchette de 7% à 11% prévue précédemment

** JetBlue fait état d'une “surperformance” sur les liaisons anciennement exploitées par Spirit Airlines, suite à la cessation d'activité de la compagnie low-cost le mois dernier

** À la clôture d'hier, l'action avait progressé de 20,2% depuis le début de l'année

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