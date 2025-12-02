 Aller au contenu principal
JetBlue reprend ses activités après les modifications apportées au logiciel d'Airbus, mais signale l'impact sur la capacité
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 13:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie aérienne américaine à bas prix JetBlue Airways JBLU.O a déclaré mardi avoir effectué les mises à jour logicielles requises sur sa flotte d'A320 et d'A321, suite au rappel de ces appareils par Airbus la semaine dernière, et avoir repris le cours normal de ses activités.

JetBlue rejoint des douzaines de compagnies aériennes de l'Asie aux États-Unis qui ont procédé à une mise à jour logicielle rapide ordonnée par Airbus et mandatée par les régulateurs mondiaux, après qu'une vulnérabilité aux éruptions solaires soit apparue lors d'un incident en plein vol en octobre sur un A320 de JetBlue.

La compagnie aérienne, qui exploite une flotte entièrement composée d'Airbus, a signalé une réduction de capacité de 0,25 % en sièges-milles disponibles pour le quatrième trimestre, dans un document réglementaire déposé mardi.

Elle a également noté un impact d'un point sur la performance opérationnelle du trimestre, en raison de l'ouragan Melissa en Jamaïque et des annulations liées à la fermeture du gouvernement au début du mois de novembre.

