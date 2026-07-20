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JetBlue remporte les enchères pour les créneaux de vol de Spirit à LaGuardia
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 21:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une déclaration de JetBlue au deuxième point, mise à jour du premier point pour faire la distinction entre les créneaux de décollage et d'atterrissage) par Dietrich Knauth

JetBlue JBLU.O a remporté une vente aux enchères pour les créneaux de décollage et d'atterrissage de Spirit Airlines, en faillite, à l'aéroport LaGuardia de New York, pour un montant de 58,5 millions de dollars, selon des documents judiciaires.

* Spirit cède les droits sur 12 créneaux de départ quotidiens et 10 créneaux d'arrivée dans cet aéroport très fréquenté et strictement réglementé

* JetBlue a déclaré lundi qu’elle étudiait les possibilités d’ajouter jusqu’à 12 vols aller-retour au départ de LaGuardia en 2027

* Frontier était le deuxième plus gros enchérisseur, avec une offre de 57,5 millions de dollars

* Spirit demandera l’autorisation de cette vente lors d’une audience qui se tiendra mercredi devant le tribunal des faillites de White Plains, dans l’État de New York

* L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) des États-Unis limite le nombre total de vols dans trois aéroports très fréquentés du pays, notamment LaGuardia, l'aéroport international John F. Kennedy et l'aéroport national Ronald Reagan de Washington

* Selon les données de la FAA, JetBlue disposait déjà de 31 créneaux horaires à LaGuardia et Frontier en comptait 4

* Spirit a fermé plus tôt cette année, après que la hausse des coûts du carburant a fait échouer son projet de restructuration dans le cadre de la procédure de faillite

* Spirit a déposé le bilan en août 2025, un an après une précédente faillite qui n’avait pas permis de redresser la situation de l’entreprise

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