JetBlue recule après que Seaport a abaissé la note du titre à « neutre »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 août - ** L'action de la compagnie aérienne américaine JetBlue Airways JBLU.O recule d'environ 3% à 5,46 dollars en début de séance

** Seaport Research Partners abaisse la recommandation sur JetBlue Airways JBLU.O de « acheter » à « neutre » et retire son objectif de cours

** La société de courtage estime que les risques accrus liés au conflit au Moyen-Orient pourraient faire grimper les coûts du kérosène et exercer une pression supplémentaire sur le bilan de la compagnie aérienne

** Elle souligne que la fin du cessez-le-feu avec l’Iran et la fermeture prolongée du détroit d’Ormuz renforcent l’incertitude quant aux coûts du kérosène

** Seaport estime que la hausse des prix du carburant constitue un problème plus grave pour JBLU que pour certains de ses concurrents, compte tenu de son niveau d’endettement élevé

** La société ajoute que la compagnie pourrait être contrainte d’augmenter son endettement si les coûts du carburant augmentaient fortement et si les pertes se poursuivaient

** 12 des 19 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « conserver » et sept « vendre »; leur objectif de cours médian est de 5,65 $ – estimations compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l’action affichait une hausse d’environ 24% depuis le début de l’année