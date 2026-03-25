JetBlue fait appel à des conseillers en vue d'une vente potentielle, selon Semafor

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JetBlue Airways JBLU.O a fait appel à des conseillers pour évaluer la viabilité d'une vente à un transporteur rival, a rapporté Semafor mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Les actions du transporteur à bas prix ont augmenté de 14 %.

JetBlue a élaboré plusieurs scénarios concernant la façon dont les combinaisons potentielles avec United Airlines UAL.O , Alaska Airlines ALK.N , ou Southwest Airlines LUV.N seraient perçues par les décideurs politiques à Washington, selon le rapport.

JetBlue avait une valeur de marché d'environ 1,55 milliard de dollars à la clôture de mardi, selon les données de LSEG.

Reuters n'a pas pu confirmer de manière indépendante le rapport de Semafor.

"Nous avons fait des progrès significatifs dans notre stratégie pluriannuelle JetForward et nous nous concentrons sur l'exécution du plan", a déclaré JetBlue à Reuters dans un courriel, faisant référence à son plan à long terme pour améliorer ses résultats financiers.

"Nous sommes convaincus que JetForward est la bonne stratégie pour rétablir la rentabilité et créer de la valeur pour nos actionnaires et des opportunités pour nos membres d'équipage."

Au début du mois, la compagnie aérienne a déclaré qu'elle était en bonne voie pour dégager un bénéfice d'exploitation supplémentaire de 850 à 950 millions de dollars d'ici 2027 grâce à son plan JetForward, qui vise à réduire les coûts, à étendre son réseau et à améliorer les services offerts aux voyageurs sur le long terme.

En 2024, JetBlue a annulé sa fusion de 3,8 milliards de dollars avec Spirit Airlines, une compagnie aérienne en difficulté, après qu'un juge américain a bloqué l'opération pour des raisons anticoncurrentielles.

L'année dernière, JetBlue a annoncé un partenariat avec United , permettant aux voyageurs de réserver des vols sur les sites web des deux transporteurs et d'accumuler et d'utiliser de manière interchangeable les points de leurs programmes de fidélisation.

Dans le cadre de ce partenariat, JetBlue a également accepté de donner à United l'accès à des créneaux horaires à l'aéroport international JFK de New York, très encombré, pour un maximum de sept vols aller-retour quotidiens à partir de 2027.

JetBlue en est encore aux étapes préliminaires et pourrait décider de ne pas poursuivre les négociations avec des rivaux, selon le rapport, qui ajoute qu'il n'a pas été possible de déterminer si la compagnie aérienne avait eu des discussions ou reçu des indications d'intérêt.