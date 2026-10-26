JetBlue creuse ses pertes au troisième trimestre malgré une demande soutenue

JetBlue Airways a enregistré une forte aggravation de ses pertes au troisième trimestre, principalement en raison de l'envolée des coûts du carburant. Malgré des résultats inférieurs aux attentes des analystes, la compagnie américaine met en avant la résistance de la demande et l'amélioration de ses recettes unitaires pour défendre les perspectives de son plan de redressement.

Le transporteur a publié une perte nette de 257 millions de dollars sur le trimestre clos le 30 septembre, contre 143 millions un an auparavant. Ses dépenses de carburant ont bondi de 61%, à 868 millions de dollars, tandis que son chiffre d'affaires a atteint 2,81 milliards de dollars, légèrement inférieur aux 2,82 milliards attendus. La perte ajustée par action s'est établie à 60 cents, contre 55 cents anticipés. La directrice générale, Joanna Geraghty, souligne néanmoins que la vigueur des réservations et des recettes unitaires a permis de compenser une partie de la hausse des coûts, une tendance qui se poursuivrait au quatrième trimestre, notamment à Fort Lauderdale.

JetBlue poursuit un programme de transformation destiné à réduire ses dépenses et à développer ses revenus, en particulier grâce à des services haut de gamme. La compagnie a récemment commercialisé les billets de sa nouvelle cabine de première classe sur les vols intérieurs, dans l'objectif d'augmenter les recettes par passager. Cette stratégie intervient alors que le transporteur n'a plus dégagé de bénéfice annuel depuis 2019 et que son action a perdu plus de 40% depuis début octobre, atteignant lundi un nouveau plus bas historique. Les investisseurs restent préoccupés par la capacité du groupe à retrouver durablement la rentabilité.

Les inquiétudes financières se sont accentuées après des informations du Wall Street Journal selon lesquelles plusieurs créanciers de premier rang travailleraient avec le cabinet de conseil PJT Partners, spécialisé notamment dans les restructurations. Ces démarches ne préjugent toutefois pas d'une éventuelle opération financière. La direction doit présenter mardi ses résultats aux analystes et préciser ses perspectives, alors que le groupe cherche à démontrer que l'amélioration de ses recettes peut progressivement soutenir ses marges malgré la pression persistante des coûts d'exploitation.

Le titre progresse de plus de 10% dans les échanges prolongés.