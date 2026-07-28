JetBlue compense près de la moitié de la hausse des coûts de carburant et dépasse les prévisions des analystes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour concernant les actions au paragraphe 1, commentaire du directeur financier issu de la conférence téléphonique sur les résultats au paragraphe 4, marge d'exploitation de l'exercice complet au paragraphe 7) par Doyinsola Oladipo et Nandan Mandayam

JetBlue Airways JBLU.O a réaffirmé mardi ses prévisions annuelles, a dépassé les estimations des analystes et a annoncé un objectif de bénéfice pour 2028 malgré les difficultés persistantes liées au prix du carburant en raison de la guerre au Moyen-Orient, ce qui a fait grimper le cours de l’action de la compagnie low-cost de près de 10%. La compagnie aérienne new-yorkaise a déclaré que ses perspectives pour le second semestre s’étaient améliorées, la volatilité des prix du carburant liée à la guerre s’étant atténuée . Une demande plus forte et des tarifs plus élevés lui ont permis de récupérer près de la moitié de ses surcoûts de carburant au deuxième trimestre, à l’instar de ses concurrents. La compagnie a fixé un objectif de bénéfice à long terme d’au moins 1 dollar par action pour 2028, ajoutant que, malgré les coûts du carburant, elle reste en bonne voie pour générer un EBIT supplémentaire annuel compris entre 850 et 950 millions de dollars d’ici fin 2027. “Compte tenu de la forte demande des clients et de notre capacité à ajuster nos capacités, nous pensons que la tarification permettra de compenser si les récentes hausses des prix du carburant se confirment”, a déclaré Ursula Hurley, directrice financière de JetBlue, lors d’ une conférence téléphonique sur les résultats.

JetBlue a récupéré 50% de ses coûts de carburant au cours du deuxième trimestre, alors que les prévisions antérieures tablaient sur 30% à 40%. Le prix moyen des billets d’avion a augmenté de près de 9%, faisant grimper le chiffre d’affaires par siège-mille disponible, indicateur du pouvoir de fixation des prix, à 11%.

Le prix du kérosène a reculé par rapport à ses sommets du printemps à la suite de l’accord de paix signé en juin entre Washington et Téhéran. Cependant, les combats entre les deux pays ont repris en juillet, entraînant une nouvelle hausse des prix du carburant. La volatilité des marchés de l’énergie a alourdi de plusieurs milliards la facture trimestrielle des compagnies aériennes américaines, bouleversant les plans de redressement des marges des petites compagnies. JetBlue a déclaré s’attendre à une marge d’exploitation annuelle comprise entre environ -2% et -5%, ce qui représente une amélioration par rapport aux -7% enregistrés au premier semestre, mais une fourchette élargie en raison de la volatilité macroéconomique.

Au cours du trimestre, la facture de carburant de JetBlue a bondi de près de 81%, soit environ 407 millions de dollars. La compagnie a payé en moyenne 4,23 dollars par gallon de carburant pendant cette période. Pour l’ensemble de l’année, JetBlue a indiqué s’attendre à payer 3,49 dollars par gallon de kérosène.

La perte nette de la compagnie aérienne s’est creusée pour atteindre 247 millions de dollars au cours du deuxième trimestre, contre 74 millions de dollars à la même période en 2025.

Savanthi Syth, analyste actions chez Raymond James, a qualifié l’objectif de bénéfice de JetBlue pour 2028 d’“ambitieux”, étant donné qu’il nécessite une augmentation du bénéfice avant impôts de plus de 1,3 milliard de dollars par rapport à 2026, dont seulement environ 400 millions de dollars proviendraient d’une baisse des coûts de carburant. Les résultats par action de la compagnie aérienne, meilleurs que prévu ce trimestre, ont été favorisés par le calendrier des dépenses, a ajouté Mme Syth.

JetBlue a annoncé une perte ajustée de 66 cents par action pour le trimestre d’avril à juin, alors que les analystes s’attendaient à une perte de 71 cents par action, selon les données compilées par LSEG. Le chiffre d’affaires total a progressé de 14,5% pour atteindre 2,69 milliards de dollars au cours du trimestre, contre des prévisions des analystes de 2,68 milliards de dollars.