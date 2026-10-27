JetBlue cherche à rassurer les investisseurs alors que ses pertes s'aggravent

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* JetBlue affirme disposer de 2,2 milliards de dollars de liquidités et de 2,8 milliards de dollars d'actifs sous forme d'avions et de moteurs

* La compagnie aérienne récupère 87 % de la hausse des coûts de carburant, mais ses pertes trimestrielles s'aggravent

* Elle prévoit une amélioration de sa marge d'exploitation au quatrième trimestre malgré les prix élevés du carburant

(Ajout de détails sur l'obligation TrueBlue au paragraphe 4, sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie au paragraphe 9, sur la consommation de trésorerie au paragraphe 11, ainsi que d'autres précisions tout au long du texte)

par Doyinsola Oladipo et Nandan Mandayam

JetBlue Airways JBLU.O a cherché lundi à rassurer les investisseurs quant à la santé financière de la compagnie, malgré l’annonce d’une perte trimestrielle plus importante que prévu, alors qu’une forte vague de ventes de ses obligations et des inquiétudes croissantes concernant sa restructuration jetaient une ombre sur le redressement de la compagnie.

L'action JetBlue a bondi de 11 % lors d'échanges volatils après la clôture, récupérant une partie de ses pertes après avoir clôturé en baisse de près de 10 %à la suite d' un article indiquant que les créanciers de la compagnie aérienne travaillaient avec des conseillers en restructuration dans un contexte de vente massive d'obligations.

Même si la direction insiste sur le fait que ses liquidités sont suffisantes pour répondre aux besoins de la société pendant au moins les 12 prochains mois, l'action a chuté de 48 % depuis le début de l'année, tandis que l'intérêt des ventes à découvert sur le titre s'élève désormais à 26 %.

L’obligation senior garantie « TrueBlue » de JetBlue, un titre adossé au programme de fidélité de la compagnie aérienne, a subi une forte pression à la vente ce mois-ci, son cours étant divisé par deux pour s’établir à environ 47 dollars et ses rendements grimpant à des niveaux de détresse supérieurs à 30 %.

La compagnie aérienne a revu à la hausse ses prévisions annuelles de croissance du chiffre d’affaires par siège, les portant à 13,5 %-14,5 %, contre une fourchette précédente de 10 %-12,5 %. Elle a attribué cette amélioration des perspectives à la hausse des tarifs et à son expansion à Fort Lauderdale, tout en reconnaissant les défis persistants liés à la flambée des coûts du carburant et aux pertes d’exploitation.

JetBlue a déclaré avoir pu récupérer 87 % de ses coûts de carburant au troisième trimestre, grâce à la hausse des tarifs observée dans l’ensemble du secteur, sans baisse significative du nombre de passagers.

Les compagnies aériennes américaines ont misé sur les hausses de tarifs, les frais annexes et la limitation des capacités pour stimuler leurs revenus, alors qu’elles sont confrontées à la volatilité des prix du carburant, qui rend plus difficile la prévision des coûts et des bénéfices.

JetBlue a indiqué avoir payé environ 3,91 dollars par gallon de carburant au cours du trimestre juillet-septembre, soit une hausse de 57 % par rapport à l’année précédente, et un peu moins que le tarif de 3,96 dollars par gallon qu’elle avait prévu le mois dernier. Le chiffre d’affaires unitaire, indicateur du pouvoir de fixation des prix, n’a augmenté que de 18,4 %, restant en deçà de la flambée des coûts de carburant.

La compagnie aérienne a enregistré une perte ajustée de 60 centimes par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une perte de 40 centimes à la même période de l’année précédente. Les analystes s’attendaient à une perte de 55 centimes par action, selon les données compilées par LSEG.

PROBLÈMES DE TRÉSORERIE

JetBlue a clôturé le troisième trimestre avec 2,2 milliards de dollars de liquidités, dont une ligne de crédit non utilisée de 600 millions de dollars, et environ 7 milliards de dollars d’actifs non grevés — dont 2,8 milliards de dollars correspondent à des avions et des moteurs, selon des évaluations actualisées.

Toutefois, la trésorerie et les équivalents de trésorerie sont passés de 1,66 milliard de dollars à la mi-année à 1,26 milliard de dollars, et le total de la trésorerie et des placements a baissé d’environ 850 millions de dollars, soit un tiers, depuis décembre.

La dette totale a reculé à 8,39 milliards de dollars, contre 8,5 milliards au trimestre précédent, mais la compagnie continue de brûler ses liquidités à un rythme accéléré.

JetBlue a utilisé 273 millions de dollars de trésorerie de plus qu’elle n’en a généré grâce à ses activités d’exploitation au cours des neuf premiers mois de 2026 — soit prèsdu double de la consommation de trésorerie de 143 millions de dollars enregistrée sur la même période l’année dernière. Cette réduction de sa marge de manœuvre limite la capacité de la compagnie aérienne à manœuvrer alors qu’elle est confrontée à des pertes persistantes et à des échéances de dette imminentes, ce qui accroît la pression pour lever des fonds supplémentaires si la tendance se poursuit.

La compagnie aérienne a néanmoins réaffirmé son objectif d’ un bénéfice par action d’au moins 1 dollar et d’un flux de trésorerie disponible positif en 2028.

Elle prévoit une nouvelle amélioration de sa marge d’exploitation au quatrième trimestre, malgré un prix du carburant en hausse de 85 % par rapport à l’année précédente.