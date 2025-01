Jetblue attendue en baisse malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Jetblue Airways est attendue en baisse de plus de 8% en pré-marché à Wall Street après la publication de ses résultats trimestriels. La compagnie aérienne américaine affiche une perte par action ajustée de 0,21 dollar pour un chiffre d’affaires de 2,3 milliards de dollars, des chiffres meilleurs qu'attendu par les analystes.« Nous espérons atteindre une marge d'exploitation positive en 2025 en nous appuyant sur les progrès réalisés en 2024", déclare la directrice financière Ursula Hurley.

