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Jessica Fischer, directrice financière de Charter Communications, quittera ses fonctions en octobre
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 22:51
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 2)

Charter Communications CHTR.O a annoncé lundi que sa directrice financière, Jessica Fischer, quitterait ses fonctions le 15 octobre et a nommé Kevin Howard au poste de directeur financier par intérim.

La société, dont les actions ont reculé de plus de 2 % en séance prolongée, a indiqué qu'elle allait immédiatement lancer la recherche d'un nouveau directeur financier.

Kevin Howard, actuellement vice-président exécutif, directeur comptable et contrôleur de gestion chez Charter, avait déjà occupé le poste de directeur financier par intérim en 2010.

Ce départ intervient alors que Charter doit faire face à des pertes plus importantes que prévu au sein desa base de clients haut débit, le câble Internet traditionnel étant confronté à une concurrence acharnée de la part de ses concurrents du secteur des télécommunications.

Jessica Fischer, qui a rejoint Charter il y a près de dix ans et est devenue directrice financière en 2021, va déménager pour saisir une autre opportunité professionnelle, a indiqué la société dans un communiqué.

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