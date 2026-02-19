 Aller au contenu principal
Jesse Stanley nommée présidente de la division T&P de Technip Energies
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 16:17

Technip Energies annonce la nomination de Jesse Stanley au poste de présidente de la division Technologies & Produits (T&P) et membre de son Comité exécutif à compter du 16 mars prochain.

Précédemment Présidente des opérations pour les Amériques chez Wood PLC depuis 2024, Jesse Stanley rejoindra ses nouvelles fonctions au sein du groupe français d'ingénierie pour le secteur de l'énergie à compter du 16 mars 2026.

À ce titre, elle sera chargée de piloter la stratégie technologique et produits du groupe, d'accélérer l'innovation, de renforcer son portefeuille de technologies différenciées et de mener l'ambition stratégique de Technip Energies en matière de croissance commerciale de T&P.

"Son parcours international et sa solide expérience dans la conduite d'opérations complexes, le développement de l'innovation et de portefeuilles technologiques différenciés constitueront des atouts clés pour renforcer notre activité Technologies & Produits", commente le DG Arnaud Pieton.

Valeurs associées

TECHNIP ENERGIES
34,060 EUR Euronext Paris +3,53%
