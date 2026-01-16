JERA Nex BP rachète la participation d'EnBW dans le projet britannique d'éoliennes en mer Mona

JERA Nex BP achètera la participation de son partenaire EnBW

EBKG.DE dans le projet éolien offshore de Mona et a signé un contrat de location pour l'installation britannique, a-t-il déclaré vendredi.

Cette décision intervient un jour après que l'entreprise allemande EnBW a déclaré qu'elle allait passer une charge de dépréciation de 1,2 milliard d'euros (1,39 milliard de dollars) après s'être retirée de deux projets éoliens qu'elle développait conjointement avec JERA Nex BP - Mona et Morgan - conséquence directe de sa défaite lors d'un appel d'offres offshore historique au Royaume-Uni. EnBW a également invoqué une hausse significative des coûts de la chaîne d'approvisionnement, des prix plus faibles sur le marché de l'électricité et des taux d'intérêt plus élevés.

JERA Nex BP, détenue conjointement par la major pétrolière BP BP.L et le principal producteur d'électricité japonais JERA, a également signé un contrat de location avec le Crown Estate britannique pour le projet Mona, qui pourrait fournir jusqu'à 1,5 gigawatt une fois opérationnel.

Toutefois, la société d'éoliennes en mer a déclaré qu'elle ne procédera pas à la location du projet Morgan dans les conditions actuelles du marché.

JERA Nex BP et EnBW ont déclaré qu'ils travailleront avec les parties prenantes pour gérer les implications de la décision et conclure les activités restantes du projet.

JERA Nex BP n'a pas divulgué les détails financiers destransactions.

(1 dollar = 0,8624 euro)