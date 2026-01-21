Jensen Huang voit dans la robotique IA une chance historique pour l'Europe
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 15:24
L'intérêt pour la robotique intelligente s'intensifie dans les milieux industriels et technologiques. En Europe, des entreprises comme Siemens, Mercedes-Benz, Volvo ou Schaeffler ont annoncé de nouveaux projets dans ce domaine. Outre-Atlantique, Tesla mise massivement sur ses robots Optimus, tandis que Google DeepMind a lancé ses premiers modèles d'IA robotique. Nvidia a également renforcé ses efforts en s'alliant avec Alphabet. En 2025, les levées de fonds dans le secteur ont atteint un record de 26,5 milliards de dollars, selon Dealroom.
Jensen Huang a toutefois mis en garde sur les limites de l'écosystème énergétique européen, qu'il considère comme un enjeu majeur. Il a exhorté les gouvernements à investir massivement dans la production d'énergie pour soutenir l'infrastructure nécessaire à l'IA de demain. Ce message fait écho à celui de Satya Nadella (Microsoft), qui avait souligné la veille le rôle crucial des coûts énergétiques dans le développement de l'IA. Pour Huang, l'élan est déjà en marche : "L'IA a lancé le plus grand déploiement d'infrastructures de l'histoire humaine", a-t-il affirmé, estimant que des milliers de milliards de dollars d'investissements restent à venir.
Valeurs associées
|179,9799 USD
|NASDAQ
|+1,07%
