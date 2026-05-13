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Jensen Huang, de Nvidia, se joint au voyage de Trump en Chine, ravivant l'espoir d'un accord sur le H200
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 07:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le directeur général de Nvidia, Huang, accompagnera Trump lors de son voyage en Chine

* Des journalistes ont vu Huang monter à bord d'Air Force One en Alaska

* Ce voyage pourrait porter ses fruits pour Nvidia en termes de ventes de puces H200

(Ajout de détails tout au long du texte, listes à puces) par Laurie Chen, Karen Freifeld et Liam Mo

Le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, accompagnera le président Donald Trump lors de sa visite à Pékin, suscitant en Chine l'espoir que ce voyage porte ses fruits dans les efforts, longtemps au point mort, du géant technologique pour vendre ses puissantes puces IA H200 à des clients locaux.

La présence de Huang, aux côtés de plus d’une douzaine de dirigeants d’entreprises américaines, ne faisait pas partie du plan initial lorsque la Maison Blanche a publié sa liste initiale de cadres, qui comprenait notamment le directeur général de Tesla TSLA.O , Elon Musk, et le directeur général d’Apple AAPL.O , Tim Cook.

Trump a appelé Huang mardi après avoir vu dans les médias qu’il n’avait pas été invité, a déclaré une source proche du dossier. Huang a ensuite été aperçu par des journalistes de la Maison Blanche montant à bord d’Air Force One en Alaska, rejoignant Trump pour son vol vers la Chine. Ils doivent arriver en Chine mercredi soir.

« Jensen participe au sommet à l’invitation du président Trump afin de soutenir les États-Unis et les objectifs de l’administration », a déclaré un porte-parole de Nvidia.

Un porte-parole de la Maison Blanche a indiqué que l'emploi du temps de Huang avait changé et qu'il avait finalement pu se rendre au sommet.

Ce rebondissement de dernière minute a suscité un regain d’optimisme du côté chinois quant à une possible avancée dans l’impasse prolongée sur le H200. La vente des puces H200 de Nvidia en Chine est devenue un point de friction dans les relations sino-américaines. Le marché chinois représentait autrefois 13 % du chiffre d’affaires total de Nvidia.

Un responsable d'une grande entreprise chinoise spécialisée dans le cloud a déclaré à Reuters que la présence de Huang était le signe que cette impasse de longue date pourrait déboucher sur des résultats positifs.

Une source au sein d'une grande entreprise de serveurs a déclaré que la participation de Huang pourrait contribuer à faire avancer le processus.

Bien que l'administration Trump ait autorisé la vente des puces H200 à la fin de l'année dernière, aucune puce n'a été vendue à un client chinois.

Les livraisons ont été bloquées par des désaccords entre les deux parties sur les conditions de vente, ont indiqué des sources.

Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a déclaré le mois dernier que les puces n'avaient pas encore été vendues à la Chine, invoquant les difficultés rencontrées par les entreprises chinoises pour obtenir l'autorisation de leur gouvernement de procéder aux achats.

L'administration Trump a donné son feu vert officiel aux ventes de H200 à destination de la Chine en janvier, sous certaines conditions.

Cette décision a suscité de vives inquiétudes parmi les partisans d'une ligne dure envers la Chine à Washington, qui craignent que Pékin n'utilise cette technologie pour renforcer ses capacités militaires et réduire l'écart avec les États-Unis en matière de développement de l'intelligence artificielle.

Chris McGuire, chercheur senior spécialisé dans la Chine et les technologies émergentes au Council on Foreign Relations et ancien responsable de l'administration Biden, a déclaré que la participation de Huang au voyage à Pékin n'était pas appropriée.

« Tout accord permettant à Nvidia de vendre davantage de puces à la Chine signifie moins de puces Nvidia pour les entreprises américaines, et une réduction de l’avance des États-Unis sur la Chine en matière d’IA », a déclaré McGuire. « Il est remarquable que le président Trump continue de se laisser convaincre de faire passer les intérêts de Nvidia avant ceux des États-Unis. »

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