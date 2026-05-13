Jensen Huang, de Nvidia, se joint à la visite de Trump en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute la confirmation de Nvidia, le contexte et les informations de fond) par Laurie Chen et Karen Freifeld

Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , s'est joint à plus d'une douzaine de directeurs généraux américains lors de la visite du président Donald Trump en Chine cette semaine.

Trump a appelé Huang à la dernière minute mardi après avoir vu dans les médias qu'il n'avait pas été invité, selon une source proche du dossier. Huang a été vu par des journalistes de la Maison Blanche en train de monter à bord d'Air Force One en Alaska, rejoignant Trump pour son vol vers la Chine.

Huang ne figurait pas sur la liste initiale des dirigeants fournie par la Maison Blanche en début de semaine, qui comprenait notamment le directeur général de Tesla TSLA.O , Elon Musk, et celui d'Apple, Tim Cook.

"Jensen participe au sommet à l’invitation du président Trump afin de soutenir les États-Unis et les objectifs de l’administration", a déclaré un porte-parole de Nvidia.

Un porte-parole de la Maison Blanche a indiqué que l'emploi du temps de Huang avait changé et qu'il avait finalement pu se rendre au sommet.

De nombreuses entreprises participant au sommet aux côtés de Trump sont confrontées à d'importants obstacles réglementaires ou d'accès au marché en Chine, et considèrent ce sommet comme une ouverture politique qui pourrait contribuer à accélérer les discussions réglementaires déjà en cours en Chine, ont précédemment indiqué des sources à Reuters.

Les puissantes puces H200 de Nvidia n’ont pas encore été vendues à la Chine, a déclaré le mois dernier le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, invoquant des difficultés à obtenir l’autorisation du gouvernement chinois.

L'ajout de dernière minute de Huang au voyage suggère que les H200 pourraient figurer à l'ordre du jour du sommet.

En janvier, l'administration Trump a donné son feu vert officiel à la vente de puces H200 de Nvidia à la Chine, sous certaines conditions. Ces ventes ont suscité des inquiétudes parmi les faucons anti-Chine à Washington, qui craignent que Pékin n'utilise cette technologie pour renforcer considérablement son armée.

Les livraisons de ces puces ont été bloquées par des désaccords sur les conditions de vente tant en Chine qu’aux États-Unis, ont indiqué des sources.