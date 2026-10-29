Jensen Huang, de Nvidia, affirme que ses relations avec l'entreprise visée par l'enquête d'espionnage américaine étaient « normales », rapporte Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , a défendu les relations commerciales de son entreprise avec la société Megaspeed International, basée à Singapour, les qualifiant de « normales et tout à fait courantes », a rapporté jeudi Bloomberg News.

Les propos de Huang font suite à un article du New York Times indiquant qu’un ancien dirigeant de Megaspeed faisait l’objet d’une enquête aux États-Unis pour espionnage présumé au profit de la Chine. Voici quelques détails:

* Huang a déclaré que les relations entre Nvidia et les responsables de Megaspeed étaient régulières et que l’entreprise avait vérifié que Megaspeed ne détournait pas illégalement les puces d’IA de Nvidia vers la Chine, a rapporté Bloomberg News

* « Nous avons étudié tous leurs déploiements de nos GPU et les avons comptés un par un », a déclaré Huang lors d’un entretien avec Bloomberg

* Ces remarques font suite à un article du New York Times indiquant que les autorités américaines enquêtaient sur un ancien dirigeant de Megaspeed, soupçonné d’avoir fourni des informations au gouvernement chinois et d’avoir aidé à contourner les restrictions américaines en matière d’exportation de puces

* Huang a déclaré que ses échanges avec ce dirigeant étaient similaires à ceux qu’il entretenait habituellement avec des clients et des dirigeants chinois, et que cette personne ne travaillait plus chez Megaspeed, selon l’article

* Nvidia a fait valoir que la contrebande de ses puces d’IA de pointe vers la Chine ne constituait pas un problème majeur, malgré les restrictions américaines à l’exportation, précise l’article