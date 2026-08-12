Jensen-Group met la main sur les 30% restants d'Inwatec

Jensen-Group est particulièrement entouré à l'ouverture de la Bourse de Bruxelles ( 3,32%, à 74,60 euros), après avoir annoncé la signature d'un accord en vue d'acquérir les 30% restants du capital qu'il ne détient pas encore dans le Danois Inwatec.

Jensen-Group, le spécialiste des équipements pour les blanchisseries industrielles, est déjà actionnaire de 70% d'Inwatec et va désormais posséder l'intégralité du capital pour consolider son avance technologique, notamment dans l'ingénierie logicielle, le développement mécanique, la robotique et les applications de "deep learning". Le portefeuille de produits du Danois comprend notamment des systèmes robotisés de tri et de stockage, des systèmes automatiques de détection par rayons X des corps étrangers, ainsi que des solutions de tri visuel reposant sur l'intelligence artificielle.

Au cours de l'exercice 2025, Inwatec a généré un bénéfice net de 8,2 millions de couronnes danoises. Pour Jensen-Group, l'opération valorise les 30% rachetés à un prix de base de 11,7 millions d'euros, assorti d'un complément pouvant atteindre 2,4 millions d'euros en fonction de l'atteinte d'objectifs de performance futurs.

Pour KBC Securities, l'opération est cohérente sur le plan stratégique étant donné qu'elle permet au Belge de prendre le contrôle total d'une plateforme technologique clé, de plus en plus intégrée à son offre d'automatisation. En outre, les analystes estiment que l'impact financier est limité, compte tenu de la consolidation déjà existante d'Inwatec. L'acquisition confirme également la volonté de la direction de faire de l'automatisation, de la robotique et de l'IA des moteurs de croissance majeurs pour le secteur de la blanchisserie.

KBC Securities reste à conserver sur le titre Jensen-Group, avec un objectif de cours de 81,50 euros, soit un potentiel de hausse de 12,9%.