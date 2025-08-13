 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Jenoptik revoit à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année en raison des incertitudes tarifaires
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 07:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe allemand d'électronique optique Jenoptik JENGn.DE a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce que ses résultats annuels se situent dans le bas de la fourchette de ses prévisions, citant les risques liés aux barrières commerciales existantes et potentielles.

La société s'attend désormais à ce que le chiffre d'affaires annuel se situe dans la moitié inférieure de la fourchette prévue, soit environ 5 % de plus ou de moins par rapport à la même période de l'année précédente.

Jenoptik, qui opère en partie dans l'industrie des équipements de semi-conducteurs, s'attend également à ce que sa marge EBITDA atteigne la moitié inférieure de sa fourchette de prévisions, soit 18 à 21 %.

