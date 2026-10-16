Jennifer Hamann, directrice financière d'Union Pacific, prendra sa retraite début 2027

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L'opérateur ferroviaire Union Pacific

UNP.N a annoncé vendredi que sa directrice financière, Jennifer Hamann, prendrait sa retraite début 2027, après 35 ans au sein de l'entreprise.

* Mme Hamann a été nommée directrice financière en janvier 2020, devenant ainsi la première femme à occuper ce poste chez Union Pacific.

* Elle a rejoint Union Pacific en 1992 et a occupédivers postes de direction au sein de l'entreprise.

* Union Pacific a indiqué qu'elle annoncerait ses plans de succession à une date ultérieure.

* L'année dernière, Union Pacific a convenu d'acquérir son concurrent Norfolk Southern NSC.N dans le cadre d'une transaction de 85 milliards de dollars visant à créer le premier opérateur ferroviaire de fret transcontinental des États-Unis, une fusion actuellement examinée par l'autorité de régulation des transports américaine .