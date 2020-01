Jeito, la société de Rafaèle Tordjman, obtient son agrément AMF

(NEWSManagers.com) -

Jeito Capital, une société de gestion fondée par Rafaèle Tordjman, a obtenu son agrément AMF le 5 décembre dernier, peut-on lire sur le site internet du régulateur français. Il s'agit d'un agrément AIFM (Alternative Investment Fund Managers). La société a été fondée en 2018 par l'ancienne partenaire-associée de Sofinnova, une société de capital risque qui investit dans les start-up de biotechnologie qui tentent de développer les médicaments du futur. Elle avait quitté cette dernière en mars 2017, après y être entrée au début des années 2000, pour se consacrer à l'époque à un " projet entrepreneurial" .

Ancienne médecin en oncologie et ancienne scientifique, Rafaèle Tordjman semble avoir repris un concept assez similaire pour sa société Jeito Capital. Cette dernière a la particularité d'avoir une équipe particulièrement féminine comparée à la majorité des sociétés de gestion françaises, avec notamment comme partenaires investisseurs Annette Clancy et Sabine Dandiguian, qui ont travaillé dans des grands laboratoires pharmaceutiques. La plupart des femmes qui participent à cette aventure sont par ailleurs membres de l'association WITH, créée en 2012 par Rafaèle Tordjman, qui regroupe environ 500 femmes dans le monde issus de la chaîne de l'innovation dans la santé. WITH signifiant " Women Innovating Together in Healthcare" .

La société se présente comme un mélange entre fonds et fondation. Du côté du fonds, il s'agit d'accompagner les entrepreneurs de la biotech dans le développement de leur entreprise y compris en termes de commercialisation auprès des patients. La fondation, elle, sera là pour " mentorer" , coacher et financer, avec une approche non lucrative, les femmes entrepreneures dans le secteur des sciences de la vie, y compris dès l'université.