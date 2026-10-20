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Jeffrey Smith, de Starboard, dévoile sa participation dans Solstice et réclame des améliorations
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 19:25

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de Solstice au paragraphe 4)

par Svea Herbst-Bayliss

L'investisseur activiste Starboard Value a dévoilé mardi une nouvelle participation dans Solstice Advanced Materials SOLS.O , une société issue de la scission de Honeywell, affirmant que l'entreprise est sous-évaluée et qu'elle a besoin de quelqu'un pour demander des comptes à la direction afin de dynamiser la performance du cours de l'action.

Solstice se négocie à un « prix ridiculement bas », a déclaré Jeffrey Smith, membre dirigeant et directeur général de Starboard, lors du sommet annuel « 13D Monitor Active-Passive Investor Summit » à New York. Solstice possède « d’excellentes activités mais est sous-évaluée », a ajouté Smith, attribuant cette décote à la perte de confiance du marché dans la capacité de la direction à tirer le meilleur parti de ses principaux secteurs d’activité.

Pour améliorer ses performances, la direction devrait se concentrer sur ses activités principales dans les réfrigérants et le nucléaire et réduire les coûts d’environ 100 millions de dollars à l’échelle de l’entreprise, a déclaré Smith.

“Solstice dialogue régulièrement avec ses actionnaires et accueille favorablement les commentaires visant à accroître la valeur actionnariale. Nous examinerons attentivement la présentation de Starboard et nous nous réjouissons de dialoguer avec cette société”, a déclaré un représentant de l’entreprise dans un communiqué. “Notre conseil d’administration et notre équipe de direction restent déterminés à agir dans le meilleur intérêt de tous les actionnaires de Solstice.”

Issue de la scission d’Honeywell HON.O il y a un an, Solstice a d’abord vu le cours de son action progresser de manière significative. Cependant, celui-ci a chuté d’environ 30 % depuis qu’il a clôturé à un plus haut historique le 30 juin, en partie parce que la société n’a pas réussi à se remettre de l’échec d’une opération de 14,5 milliards de dollars visant à racheter la société de produits chimiques spécialisés Element Solutions ESI.N .

Cette opération, combinant paiement en numéraire et en actions , avait été annoncée le 6 juillet et présentée comme un moyen pour Solstice de tirer parti de la demande croissante des centres de données et du secteur des semi-conducteurs. Toutefois, à la suite des réactions des actionnaires des deux parties, les sociétés ont annulé l’accord le 27 août.

Smith a également évoqué l’investissement de la société dans Knife River Corp KNF.N , à propos duquel Reuters a rapporté lundi que Starboard avait désigné des candidats à l’élection au conseil d’administration de la société.

Mardi, Smith a déclaré que la société constituait “une cible d’acquisition très attractive”. Depuis l’annonce publique de son investissement en septembre, Starboard a poussé Knife River à améliorer ses marges bénéficiaires. La société n’a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ELEMENT SOLUTION
35,500 USD NYSE -0,67%
HONEYWELL TECH
212,3650 USD NASDAQ +1,14%
KNIFE RIVER
50,960 USD NYSE +2,80%
RIBBN COMMUNS
1,3850 USD NASDAQ -8,28%
SOLSTICE ADVA
62,3700 USD NASDAQ +3,14%
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