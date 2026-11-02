Jefferies voit toujours un potentiel de hausse de 35% sur Forvia

(Zonebourse.com) - Forvia se distingue à la Bourse de Paris ( 5,10%, à 8,814 euros) après son point d'activité trimestriel marqué par le maintien des objectifs financiers annuels. Dans une note, Jefferies a relevé de "bons progrès dans les domaines clés".
Pour rappel, l'équipementier automobile a publié un chiffre d'affaires consolidé de 5,1 milliards d'euros pour le troisième trimestre 2026. Globalement stables en données comparables (-0,6% en base organique, contre -1,5% sur les neuf premiers mois), les ventes du groupe ont affiché une surperformance de 100 points de base par rapport à la production automobile mondiale.
En parallèle, le groupe a confirmé l'intégralité de ses prévisions pour l'exercice en cours : des revenus entre 20 et 21 milliards d'euros, une marge opérationnelle comprise entre 6 et 6,5% et un cash-flow net supérieur ou égal à 3% du chiffre d'affaires.
L'avis de Jefferies
Dans une note, la banque d'investissement américaine estime que les ventes du troisième trimestre sont légèrement supérieures aux attentes, portées par une forte croissance dans les divisions Electronique & Clarion, une amélioration dans les Sièges, une atténuation de la sous-performance en Chine, ainsi qu'une solide surperformance relative en Europe et en Amérique du Nord.
La recommandation de Jefferies reste à acheter, avec une cible de cours de 11,35 euros, ce qui laisse apparaître un potentiel de hausse de 35%.
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