Jefferies vise un bond d'au moins 20% pour Medincell à sa reprise de cotation

Teva Pharmaceuticals, le partenaire de la société française, a annoncé que les autorités sanitaires américaines (FDA) avaient approuvé Weltruza (Olanzapine). Le titre Medincell ne réagit pas pour l'instant, étant donné que sa cotation a été suspendue à la demande de la société ce matin.

Le Weltruza est une suspension injectable à libération prolongée, la première et unique formulation injectable sous-cutanée à action prolongée d'Olanzapine, administrée une fois par mois pour le traitement de la schizophrénie chez l'adulte.

Ce produit ne nécessite ni dose de charge ni complémentation par voie orale au début du traitement, et supprime la nécessité d'une surveillance post-injection, contrairement à un produit d'Eli Lilly.

Pour Medincell, il s'agit du deuxième traitement reposant sur sa technologie d'injection à action prolongée à recevoir l'approbation de la FDA après Uzedy (Rispéridone) en 2023.

La société française est éligible à des royalties comprises entre 5 et 9% sur les ventes nettes de Weltruza et pourra également recevoir jusqu'à 112 millions de dollars de paiements d'étapes de développement et commerciaux, dont un de 4 millions de dollars grâce à cette approbation aux Etats-Unis, et jusqu'à 105 millions de dollars liés à l'atteinte de seuils de ventes prédéfinis.

L'avis de Jefferies

Pour la banque d'investissement américaine, cette approbation sécurise le principal levier de valeur de Medincell en validant la capacité du médicament à surmonter la contrainte majeure qui limitait l'adoption du Zyprexa d'Eli Lilly.

Les analystes estiment que le titre pourrait bondir d'au moins 20 à 25%. Ils s'attendent également à une approbation en Europe et à un lancement au premier semestre 2027.

La recommandation est à l'achat avec une cible de cours de 38 euros, soit un potentiel de hausse de 53%.