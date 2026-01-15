Jefferies vise des résultats records au 4ème trimestre pour Nordex
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 14:46
L'analyste s'attend à des résultats records en perspective au 4ème trimestre 2025.
Jefferies anticipe une fin d'année 2025 en force, avec une rentabilité record grâce à de solides performances dans le secteur des services et un carnet de commandes renforcé.
"Avec un niveau record de 3,6 GW de commandes au 4ème trimestre, cette situation nous permet de rester optimistes pour 2026. Les craintes d'un ralentissement des commandes nous semblent exagérées" rajoute le bureau d'analyse.
Valeurs associées
|32,000 EUR
|XETRA
|-0,25%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 15/01/2026 à 14:46:00.
