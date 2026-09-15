Jefferies séduit par la nouvelle génération de Nuance Audio Plus d'EssilorLuxottica

EssilorLuxottica s'affiche en légère hausse à l'ouverture ( 0,34%, à 148,20 euros). Dans une note, Jefferies se penche sur la nouvelle génération de Nuance Audio Plus, une paire de lunettes intelligentes intégrant une technologie d'amplification auditive, développée par le groupe franco-italien. Ce dispositif s'adresse principalement aux personnes souffrant d'une perte auditive légère à modérée, en combinant une monture de lunettes classique avec des solutions d'aide auditive invisibles.

Pour la banque d'investissement américaine, Nuance Audio Plus semble corriger de nombreux défauts de la plateforme d'origine avec des performances audio améliorées, une meilleure connectivité, une autonomie accrue et un design affiné enrichissant l'expérience utilisateur tout en levant plusieurs freins à l'adoption constatés sur la première génération.

Pour Jefferies, la principale amélioration réside dans le système audio lui-même, doté de haut-parleurs plus grands, d'un positionnement optimisé vers le conduit auditif et d'un meilleur rendu dans les basses fréquences. Les analystes ajoutent que l'objectif n'est pas d'augmenter le volume, mais d'offrir une écoute plus riche et naturelle en évitant le son métallique fréquent sur les solutions actuelles.

En outre, l'autonomie passe à 8 à 10h, rapprochant Nuance d'un usage sur une journée complète et les appels mains libres et le streaming audio comblent l'un des manques les plus évidents de la première génération.

Jefferies estime que Nuance contribue à hauteur d'environ 50 millions d'euros au chiffre d'affaires annuel.

Les analystes rappellent que le titre EssilorLuxottica a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis son pic de novembre en raison d'un récit de croissance trop optimiste sur les lunettes IA, d'un réajustement des marges, de craintes concurrentielles infondées et de tensions de gouvernance. Jefferies estime que le profil rendement/risque est particulièrement attractif sur ce titre de croissance de qualité, qui s'échange à des niveaux de valorisation historiquement bas.

La recommandation est à l'achat avec une cible de cours de 250 euros, soit un potentiel de hausse de 71%.