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Jefferies se penche sur la gouvernance de Sodexo
information fournie par Zonebourse 25/09/2026 à 09:30
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Sodexo progresse à Paris ( 0,85%, à 56,58 euros), après une note de Jefferies qui estime qu'une revalorisation du titre passerait par une amélioration des standards de gouvernance, combinée à la bonne exécution de la stratégie de redressement.

La banque d'investissement rappelle qu'il y a un an, la société avait décidé de séparer les fonctions de président et directeur général. Lors de la prochaine assemblée générale, programmée le 16 décembre, les mandats de six des douze administrateurs arriveront à échéance dont ceux de la présidente Sophie Bellon, fille de Pierre Bellon le fondateur de la société, et de l'administratrice non indépendante Nathalie Bellon-Szabo. En comparant la structure de gouvernance actuelle à celle de ses pairs et d'autres sociétés cotées européennes sous contrôle familial, Jefferies identifie l'opportunité de renforcer la gouvernance grâce à un conseil plus diversifié sur le plan international et à une proportion plus élevée d'administrateurs indépendants.

La banque d'investissement américaine note également que l'entreprise dispose d'une représentation des membres de la famille au conseil supérieure à la moyenne par rapport à son échantillon de sociétés sous contrôle familial.

L'avis de Jefferies sur le titre Sodexo reste à acheter, avec un objectif de cours de 65 euros, soit un potentiel de hausse de 16%.

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