Jefferies salue les avancées d'AC Immune dans la maladie de Parkinson

(Zonebourse.com) - AC Immune a annoncé des résultats positifs de sécurité et d'immunogénicité à 100 semaines pour la première partie d'un essai de phase 2 évaluant ACI-7104 chez des patients atteints de la maladie de Parkinson à un stade précoce.

Les trois critères principaux de l'étude, sécurité, tolérance et immunogénicité, ont été atteints. Le candidat s'est révélé globalement bien toléré et 100% des 25 patients traités ont développé des anticorps contre l'antigène cible PD01 après trois immunisations. Une pénétration importante des anticorps dans le liquide céphalo-rachidien a également été observée chez tous les patients.

Cette première partie, qui comptait 34 participants, dont neuf sous placebo, n'était pas conçue pour évaluer l'efficacité clinique. Des analyses exploratoires ont néanmoins fait apparaître un signal sur l'alpha-synucléine totale dans le liquide céphalo-rachidien, apportant selon la société des premiers éléments compatibles avec un engagement de la cible.

L'essai se poursuit avec une extension de deux ans, tandis qu'AC Immune prépare la deuxième partie de l'étude, destinée à fournir des données sur l'activité clinique susceptibles de soutenir une décision de passage en phase 3. Son protocole définitif doit être soumis aux autorités sanitaires américaines (FDA), avec des réunions prévues début 2027.

Pour Jefferies, ces éléments plaident en faveur du fondement biologique du programme, le principal point d'inflexion stratégique se situe désormais vers la partie deux de l'étude, qui vise à fournir la première évaluation significative d'une potentielle efficacité clinique.

En attendant, la banque d'investissement américaine reste à l'achat sur le titre AC Immune en visant 5,40 dollars, ce qui représente un potentiel d'appréciation de 98%.

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