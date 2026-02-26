 Aller au contenu principal
Jefferies s'effondre après des rapports faisant état d'une exposition de 135 millions de dollars à la banque britannique MFS en faillite
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 19:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions de Jefferies JEF.N chutent de 5,82% à 47,74 dollars, après que Bloomberg News a rapporté que la banque d'investissement a une exposition d'environ 100 millions de livres ( 135 millions de dollars) à la banque britannique MFS qui s'est effondrée

** Reuters n'a pas pu vérifier l'information de manière indépendante; Jefferies s'est refusé à tout commentaire

** Bloomberg avait rapporté plus tôt qu'un groupe de prêteurs avait arrangé plus de 2 milliards de livres de prêts à MFS

** JEF a été poursuivi en justice mercredi par des investisseurs qui ont affirmé avoir été escroqués en investissant dans un fonds lié à First Brands, le fournisseur de pièces automobiles aujourd'hui en faillite

** Cinq analystes sur six considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et un "conserver"; leur PT médian est de 76 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, JEF est en baisse de 23,7 % depuis le début de l'année

