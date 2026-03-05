Jefferies s'attendait à des objectifs plus ambitieux pour DHL
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 14:23
Jefferies s'attendait à un objectif plus ambitieux compte tenu de la contribution des économies de coûts aux résultats de 2026. L'analyste confirme cependant son conseil à achat sur le titre avec un objectif inchangé de 60 E.
L'analyste souligne que la direction continue de présenter les perspectives dans un contexte macroéconomique morose, ce qui pourrait s'avérer prudent.
"Les économies de coûts ont généré plus de 600 millions d'euros en 2025, ce qui rend le rythme annuel de 1 milliard d'euros d'ici fin 2026 prudent, mais pourrait se traduire par une contribution plus faible en 2026" indique Jefferies.
"Le flux de trésorerie opérationnel du 4e trimestre s'est élevé à 2 619 millions d'euros contre 3 065 ??millions d'euros au 4e trimestre 2024. Le flux de trésorerie disponible s'est établi à 324 millions d'euros contre 1 269 millions d'euros au 4e trimestre 2024 (-75 % en glissement annuel)" rappelle le bureau d'analyse.
Valeurs associées
|46,140 EUR
|XETRA
|-4,11%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 05/03/2026 à 14:23:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
La dette souveraine de l'Allemagne est confrontée à une concurrence plus rude que jamais, notamment de la part d'autres valeurs refuges traditionnelles, dans un contexte de hausse des dépenses de la part de Berlin et de réduction du bilan par la Banque centrale ... Lire la suite
-
Les inscriptions au chômage ont augmenté moins que prévu aux Etats-Unis lors de la semaine au 28 février, à 213.000 contre 213.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne 215.000 inscriptions ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, alors que le conflit au Moyen-Orient est entré dans son sixième jour, alimentant les craintes de pressions inflationnistes qui pourraient compliquer les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine ... Lire la suite
-
La France a défendu jeudi une posture "strictement défensive" dans le conflit au Moyen-Orient, démentant que l'armée de l'air américaine utilise ses emprises dans la région et soulignant que la présence d'appareils de soutien américains avait été autorisée "de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer