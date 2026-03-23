Jefferies s'attend à une croissance du chiffre d'affaires de 19 % en 2026 sur Adyen
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 11:02
"Si nous restons optimistes quant au moyen terme, nous anticipons un démarrage lent au premier trimestre, celui-ci étant confronté à des comparaisons difficiles (effet minime) et à un ralentissement saisonnier de l'activité" indique le bureau d'analyse.
Jefferies souligne que la zone EMEA (hors Pays-Bas) a continué de surperformer le chiffre d'affaires du groupe avec une croissance de 20 %, avec une contribution à hauteur de 50 % du chiffre d'affaires total.
Jefferies s'attend à une croissance du chiffre d'affaires net de 19 % à taux de change constant, pour atteindre 2,8 milliards d'euros en 2026. Selon l'analyste, ce chiffre se situe dans le bas de la fourchette des prévisions ( 20-22 %), compte tenu du ralentissement attendu au premier trimestre, malgré une contribution de la croissance du premier semestre relativement équilibrée par rapport au second.
Concernant la marge d'EBITDA, les prévisions de Jefferies sont conformes aux attentes. Toutefois, si le chiffre d'affaires se situe dans le haut de la fourchette, l'analyste anticipe une légère hausse des marges.
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