Jefferies s'attend à une accélération du chiffre d'affaires sur Sodexo l'année prochaine

Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre et laisse son objectif de cours à 65 EUR.

Selon l'analyste, le consensus met en évidence des prévisions prudentes concernant le chiffre d'affaires du quatrième trimestre, tandis que les prévisions pour l'exercice 2027 ont été ajustées, conformément aux perspectives présentées dans la mise à jour destinée aux investisseurs en juillet.

Jefferies estime que la consolidation d'une dynamique de croissance organique soutenue constitue le prochain facteur déterminant pour la performance de l'entreprise au cours des prochains trimestres.

Dans cette optique, Jefferies anticipe un retour au positif des indicateurs clés de performance (KPI) prospectifs d'ici la fin de l'année, témoignant des premiers progrès réalisés sous la nouvelle équipe dirigeante.

Jefferies indique que le consensus OSG pour l'exercice 2026 est passé de 0,8 % avant le 3ème trimestre au niveau actuel de 1,5 %, en tenant principalement compte de la performance du 3ème trimestre meilleure que prévu, et se situant dans le haut de la fourchette de prévisions mise à jour de 1,2/1,5 %.

La marge EBIT ajustée pour l'exercice 2026 est restée inchangée à 3,3 %, au point médian des prévisions de 3,2-3,4 %.

Jefferies note également que le consensus OSG pour l'exercice 2027 est passé de 2,6 % avant le 3ème trimestre à 2,7 % actuellement, se situant ainsi dans la fourchette de prévisions dévoilée lors de la réunion du comité de direction ( 2-3 %).

La marge d'EBIT ajustée pour l'exercice 2027 est passée de 3,5 % à 3,4 % actuellement, conformément aux prévisions pour l'exercice 2027.

Jefferies estime qu'au cours des prochains trimestres, l'accent sera mis sur l'amélioration de la dynamique du chiffre d'affaires. Selon l'analyste, les récentes nouvelles concernant les contrats sont encourageantes, ce qui devrait se traduire par des indicateurs clés de performance (KPI) prévisionnels positifs d'ici la fin de l'année et soutenir l'accélération du chiffre d'affaires l'année prochaine.

"Cela devrait, à terme, entraîner une réévaluation du titre une fois cette dynamique stabilisée" rajoute le bureau d'analyse en conclusion.